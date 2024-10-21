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Президент ОАЭ был на неформальной встрече с Путиным в кроссовках

Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян проехал по Москве на черном «Аурусе».

Источник: РИА "Новости"

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Бен Заид Аль Нахайян присутствовал на неформальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Подробности мероприятия сообщили журналисты с места событий.

На встречу президент ОАЭ пришел в кроссовках. Президент РФ был одет в деловой костюм.

Неформальный ужин состоялся в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Перед этим Бен Заид Аль Нахайян проехал по Москве на черном «Аурусе».

Ранее сообщалось, что отношения двух политиков являются доверительными и дружескими. Поэтому они позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.

Путин Владимир