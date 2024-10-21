Президент ОАЭ был на неформальной встрече с Путиным в кроссовках

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Бен Заид Аль Нахайян присутствовал на неформальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Подробности мероприятия сообщили журналисты с места событий.
На встречу президент ОАЭ пришел в кроссовках. Президент РФ был одет в деловой костюм.
Неформальный ужин состоялся в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Перед этим Бен Заид Аль Нахайян проехал по Москве на черном «Аурусе».
Ранее сообщалось, что отношения двух политиков являются доверительными и дружескими. Поэтому они позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.