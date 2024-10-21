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Число сторонников и противников вступления Молдавии в ЕС сравнялось

КИШИНЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Число сторонников и противников вступления Молдавии в Евросоюз на референдуме сравнялось, достигнув отметки в 50%. Такие предварительные данные привела на своем сайте Центральная избирательная комиссия после подсчета 97,6% протоколов.

Источник: AP 2024

На референдуме жителям Молдавии было предложено ответить на вопрос: «Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Для признания плебисцита состоявшимся необходимо, чтобы в нем приняла участие треть от включенных в избирательные списки.

В случае успеха преамбулу конституции дополнят словами «подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса РМ, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью РМ». Основной закон также будет дополнен новым разделом, в котором будет сказано, что присоединение Молдавии к учредителям договорам ЕС будет устанавливаться органическим законом парламента. Эти договоры и правовые акты «будут иметь приоритет перед противоречащими им положениями внутреннего законодательства».

Референдум проходит одновременно с президентскими выборами в Молдавии. Наблюдатели отмечают, что плебисцит призван помочь президенту страны Майе Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.