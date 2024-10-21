Число сторонников евроинтеграции Молдавии превысило число противников

Согласно подсчету ЦИК, поддержали идею вступления страны в ЕС 721 760 избирателей, против — 721 672.
При этом первые итоги демонстрировали победу противников интеграции: изначально соотношение голосов разделилось в отношении 58,09% «против» и 41,3% «за». Однако по мере подсчета голосов разрыв постепенно сокращался.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».
Одновременно граждане Молдавии избирали президента. После лбработки 95% протоколов лидирует баллотирующаяся на второй срок действующий президент Майя Санду, которая набирает 39,79% голосов. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло — с 27,63%.
Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21:00 (совпадает с мск).
При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке «Победа», политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.