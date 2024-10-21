Лукашенко: с именем и ответственной ролью отца связано счастье самых родных и близких

Александр Лукашенко пожелал каждому белорусскому мужчине в полной мере познать и проявить радость отцовской заботы и всегда беречь в своем сердце теплоту родительской любви. «Пусть у всех нас для этого даже в самых непростых обстоятельствах хватает сил и здоровья», — добавил глава государства.

Поздравление Президента Беларуси с Днем отца.