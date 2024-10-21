Лукашенко: с именем и ответственной ролью отца связано счастье самых родных и близких

Глава государства отметил, что в этом празднике тесно переплетены благородство мужского характера и святость родительского долга. «Это духовное единство, наполненное любовью отцовского сердца, веками является надежной опорой и оберегом благополучия крепкой белорусской семьи, — говорится в поздравлении. — С именем и ответственной ролью отца связаны счастье самых родных и близких, их успехи и достижения, без которых немыслимо будущее нашей Родины».
От мужчин дети и внуки перенимают главные житейские мудрости, учатся преодолевать трудности, следовать выбранному пути, быть полезными обществу и государству, любить и защищать землю предков, подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал каждому белорусскому мужчине в полной мере познать и проявить радость отцовской заботы и всегда беречь в своем сердце теплоту родительской любви. «Пусть у всех нас для этого даже в самых непростых обстоятельствах хватает сил и здоровья», — добавил глава государства.
Поздравление Президента Беларуси с Днем отца.
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с особым семейным праздником — Днем отца.
В нем тесно переплетаются благородство мужского характера и святость родительского долга. Это духовное единство, наполненное любовью отцовского сердца, веками является надежной опорой и оберегом благополучия крепкой белорусской семьи.
С именем и ответственной ролью отца связаны счастье самых родных и близких, их успехи и достижения, без которых немыслимо будущее нашей Родины.
От нас, мужчин, дети и внуки перенимают главные житейские мудрости, учатся преодолевать трудности, следовать выбранному пути, быть полезными обществу и государству, любить и защищать землю предков.
Желаю каждому белорусскому мужчине в полной мере познать и проявить радость отцовской заботы и всегда беречь в своем сердце теплоту родительской любви. Пусть у всех нас для этого даже в самых непростых обстоятельствах хватает сил и здоровья.
Александр Лукашенко.
21 октября 2024 года.