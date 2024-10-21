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Лукашенко: с именем и ответственной ролью отца связано счастье самых родных и близких

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с особым семейным праздником — Днем отца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в этом празднике тесно переплетены благородство мужского характера и святость родительского долга. «Это духовное единство, наполненное любовью отцовского сердца, веками является надежной опорой и оберегом благополучия крепкой белорусской семьи, — говорится в поздравлении. — С именем и ответственной ролью отца связаны счастье самых родных и близких, их успехи и достижения, без которых немыслимо будущее нашей Родины».

От мужчин дети и внуки перенимают главные житейские мудрости, учатся преодолевать трудности, следовать выбранному пути, быть полезными обществу и государству, любить и защищать землю предков, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал каждому белорусскому мужчине в полной мере познать и проявить радость отцовской заботы и всегда беречь в своем сердце теплоту родительской любви. «Пусть у всех нас для этого даже в самых непростых обстоятельствах хватает сил и здоровья», — добавил глава государства.
Поздравление Президента Беларуси с Днем отца.

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с особым семейным праздником — Днем отца.

В нем тесно переплетаются благородство мужского характера и святость родительского долга. Это духовное единство, наполненное любовью отцовского сердца, веками является надежной опорой и оберегом благополучия крепкой белорусской семьи.

С именем и ответственной ролью отца связаны счастье самых родных и близких, их успехи и достижения, без которых немыслимо будущее нашей Родины.

От нас, мужчин, дети и внуки перенимают главные житейские мудрости, учатся преодолевать трудности, следовать выбранному пути, быть полезными обществу и государству, любить и защищать землю предков.

Желаю каждому белорусскому мужчине в полной мере познать и проявить радость отцовской заботы и всегда беречь в своем сердце теплоту родительской любви. Пусть у всех нас для этого даже в самых непростых обстоятельствах хватает сил и здоровья.

Александр Лукашенко.

21 октября 2024 года.

Лукашенко Александр