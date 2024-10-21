Число голосов за евроинтеграцию Молдавии выросло после подсчета за границей

Около 1:30 Центризбирком приводил данные после обработки 91,08% протоколов: за евроинтеграцию на этом этапе высказались 46,46% избирателей, против — 53,54%.
В течение ночи данные ЦИК обновлялись медленно, последними обрабатывались протоколы из Кишинева, а также с зарубежных участков.
В 6:15 число сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило количество противников — 721 760 против 721 672, однако в процентном соотношении разделилось ровно пополам — по 50%. Были обработаны 97,66% протоколов, в том числе все на территории самой Молдавии, включая Кишинев.
К 6:50 проверили 97,84% бюллетеней. Согласно ЦИК, за евроинтеграцию выступили 49,95% (723 967 человек), против — 50,05% (725 538 человек). Избиркому осталось обработать данные с зарубежных участков — сейчас готовы 183 протокола из 231. Согласно статистике отдельно по участкам за пределами Молдавии, евроинтеграцию поддерживают 77,91% (152 837 человек), против выступают 22,09% (43 324 человека).
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».
Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдавии — после обработки всех бюллетеней — 94,84% людей проголосовали против интеграции республики в ЕС, поддержали ее лишь 5,16%.