Число голосов за евроинтеграцию Молдавии выросло после подсчета за границей

Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдавии — после обработки всех бюллетеней — 94,84% людей проголосовали против интеграции республики в ЕС, поддержали ее лишь 5,16%.