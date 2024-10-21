Фермеры Казахстана обратились к Касым-Жомарту Токаеву

«Еще раз от лица всех казахстанских аграриев позвольте поблагодарить вас за внимание и помощь сельчанам. Мы со своей стороны готовы приложить все усилия, чтобы оправдать ваше доверие и надежды наших соотечественников на качественный урожай и реализовать поставленные задачи на высоком уровне».