СМИ раскрыли условия Израиля для разрешения конфликта в Ливане

«На прошлой неделе Израиль передал США документ со своими условиями для дипломатического решения для прекращения войны в Ливане», — говорится в материале портала.
По словам одного из собеседников портала, одно из требований Израиля заключается в том, чтобы силы ЦАХАЛ могли применять активные меры против перевооружения ливанского движения «Хезболлах» и восстановления его военной инфраструктуры на юге страны у границы с Израилем. Кроме того, Израиль требует, чтобы его ВВС могли свободно действовать в воздушном пространстве Ливана.
Американский чиновник оценил как крайне маловероятную возможность того, что Ливан и международное сообщество согласятся на условия, которые могут значительно подорвать суверенитет страны.
Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение «Хезболлах» восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.