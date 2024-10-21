Санду в целом провалила референдум о ЕС, считает политолог

На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 50,11% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 98,06% протоколов. Поддержали идею вступления в ЕС 49,89% избирателей.
«Санду — все. Конечно, на последних 1,5% нас попытаются убедить, что американская и канадская диаспора очень сознательная, они спасли референдум и все хорошо. Нет, для Санду не все хорошо, она понимает, что на это даже не весь ее ядерный электорат купится, не говоря уже о лидерах в европейских столицах, им понятно, что референдум она провалила, миллиарды евро пошли прахом, европейцам давалась лишь красивая картинка из Кишинева», — написал Кориненко.
По его мнению, Санду не боится граждан Молдавии, но боится, что ее вызовут на ковер в Брюссель и спросят «за все». «Проевропейским политикам надо срочно лететь на смотрины, потому что второй тур ей не взять в честной гонке. Единственное, в чем молдавские социологи не ошиблись, это в антирейтинге Санду — 60%. Ей неоткуда брать голоса во втором туре», — подчеркнул политолог.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.