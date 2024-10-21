Санду в целом провалила референдум о ЕС, считает политолог

«Санду — все. Конечно, на последних 1,5% нас попытаются убедить, что американская и канадская диаспора очень сознательная, они спасли референдум и все хорошо. Нет, для Санду не все хорошо, она понимает, что на это даже не весь ее ядерный электорат купится, не говоря уже о лидерах в европейских столицах, им понятно, что референдум она провалила, миллиарды евро пошли прахом, европейцам давалась лишь красивая картинка из Кишинева», — написал Кориненко.