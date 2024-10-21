Военный эксперт раскрыл оперативный замысел учений НАТО у границ с Беларусью

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью Первому информационному телеканалу раскрыл оперативный замысел учений НАТО у границ с Беларусью.
В эфире обратили внимание на то, что начались масштабные учения НАТО в Северном море. Кроме того, не так давно завершились военные учения, проходившие в восточной части Литвы, неподалеку из границы с Беларусью.
По словам эксперта, за последние годы альянс существенным образом смог нарастить военную активность вдоль границ Союзного государства. Он уточнил, что на протяжении 2024 года проводится целая серия различного рода учений.
— Они отрабатывают разные боевые задачи и эпизоды, но связаны общим оперативным замыслом. Цель — война с Россией и Беларусью, — заявил Коротченко.
Он также выразил убеждение в том, что учения, которые идут сейчас, в значительной мере отрабатывают вопросы, связанные с применением американского тактического ядерного оружия на европейском театре военных действий.
— Противник обозначен — это Союзное государство.
Военный эксперт добавил, что на указанных учениях отрабатывается весь цикл, который связан с выходом в те или иные районы, прорыв системы ПВО, нанесение ударов, возвращение назад. Он заметил, что при этом отрабатывается сценарий разблокировки американского тактического ядерного оружия.
Коротченко сказал, что прорыв системы ПВО, а также атака применения ТЯО происходит в электронном виде.
— Однако все остальное вполне реально, за исключением уже финализации применения ядерного оружия. Поэтому это реальность, в которой мы сегодня находимся, — уточнил эксперт.
Он выразил мнение, что в указанных условиях поддержание на заданном уровне потенциала, боевой готовности совместной группировки войск — армии Беларуси и армии России, является одним из элементов реагирования, уверенного взгляда в будущее.
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