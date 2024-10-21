Группировка ВСУ блокирована в Селидове. Военная операция, день 971-й

08:36 ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились надводные беспилотники, которые использовались для ударов по Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.
08:27 Украинская делегация привезла в 2022 году в Стамбул свой документ, который РФ согласились взять за основу для достижения договоренностей, рассказал mk.ru глава МИД РФ Сергей Лавров.
«[Экс-премьер Британии Борис] Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал (цитирую): “Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Владимира Путина”, имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали. Украинская делегация принесла свой документ, который мы согласились взять за основу. Откровенную ложь о том, что Путин что-то навязывал, а украинцы на что-то не соглашались, оставляю на совести Джонсона», — сказал Лавров.
08:20 До десяти дронов атаковали Киев ночью, все они были обезврежены, сообщили в Киевской городской военной администрации.
08:14 Российские военные блокировали группировку ВСУ в Селидове, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Фактически противник в Селидово заблокирован, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем российской армии», — сказал собеседник агентства.
08:07 Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над регионами РФ, заявили в Минобороны РФ.
11 БпЛА нейтрализованы над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Курской области и 1 — над территорией Орловской области.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 971-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.