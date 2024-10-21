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Ушаков считает нелогичным принимать сразу большое количество стран в БРИКС

Встреча глав государств объединения пройдет в Казани 22—24 октября.

Источник: Комсомольская правда

Объединение БРИКС утратит свою работоспособность, если в него принять большое количество стран. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, было бы нелогично сразу такое огромное количество принимать в состав объединения. Тогда это будет совершенно аморфная структура, неработающая.

Спикер отметил, в настоящее время лидеры определяются с группой государств, которые могли бы стать странами-партнерами. 15 государств рассматриваются в качестве этой категории.

Ранее стало известно, что некоторые страны ЕС хотят изучить возможность сотрудничества с БРИКС. Президент страны Владимир Путин отметил, что не менее 30 государств уже изъявили желание тем или иным способом присоединиться к работе объединения.

Напомним, после падения в ванной президент Бразилии не сможет посетить это мероприятие. Лула да Силва примет участие в мероприятии в формате онлайн.