Ушаков считает нелогичным принимать сразу большое количество стран в БРИКС

Объединение БРИКС утратит свою работоспособность, если в него принять большое количество стран. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, было бы нелогично сразу такое огромное количество принимать в состав объединения. Тогда это будет совершенно аморфная структура, неработающая.
Спикер отметил, в настоящее время лидеры определяются с группой государств, которые могли бы стать странами-партнерами. 15 государств рассматриваются в качестве этой категории.
Ранее стало известно, что некоторые страны ЕС хотят изучить возможность сотрудничества с БРИКС. Президент страны Владимир Путин отметил, что не менее 30 государств уже изъявили желание тем или иным способом присоединиться к работе объединения.
Напомним, после падения в ванной президент Бразилии не сможет посетить это мероприятие. Лула да Силва примет участие в мероприятии в формате онлайн.