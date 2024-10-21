Трамп стал работником McDonald’s — ему понравилось

Накануне Трамп приехал в город Фистервил. В одном из Mcdonald’s города он приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям заведения за свой счет.
В целом «смена» экс-президента продолжилась около получаса. По завершению он заявил, что работа ему понравилась, и не исключил, что попытается поработать там еще раз.
Выборы в США
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, а республиканскую — экс-глава Дональд Трамп.
В стране проходит предвыборная компания. Трамп активно критикует соперницу, обвиняя ее в том числе в чрезвычайной медлительности при ответе даже на самые простые вопросы. Также он подчеркивает, что Харрис только недавно объявила себя темнокожей, а до этого гордилась своим индийским происхождением.
Харрис ранее говорила, большую часть своей карьеры она провела не в Вашингтоне. Кроме того, по словам политика, будучи студенткой, она подрабатывала в McDonald’s и жарила там картофель фри.
Трамп обвинил оппонента от демократов во лжи, поскольку о ее работе в McDonald’s не сохранилось никаких записей.