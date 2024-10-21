Трамп стал работником McDonald’s — ему понравилось

В стране проходит предвыборная компания. Трамп активно критикует соперницу, обвиняя ее в том числе в чрезвычайной медлительности при ответе даже на самые простые вопросы. Также он подчеркивает, что Харрис только недавно объявила себя темнокожей, а до этого гордилась своим индийским происхождением.