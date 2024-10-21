Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось

КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Количество проголосовавших на референдуме за и против вступления Молдавии в Евросоюз разделилось почти поровну, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 98,38% протоколов.
Как уточняется, эту инициативу поддерживают 732 780 человек (50,07%). Против выступили 730 664 жителя страны, или 49,93%.
В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.
Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдавии — после обработки всех бюллетеней — 94,84% людей проголосовали против интеграции республики в ЕС, поддержали ее лишь 5,16%.
В свою очередь, на выборах главы государства, согласно данным ЦИК после обработки 98,29% протоколов, лидирует действующий президент Майя Санду. Она набирает 41,92% голосов. На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% избирателей.