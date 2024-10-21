Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось

В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.