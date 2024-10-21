Какие нарушения на выборах в Молдове зафиксировали в полиции — отчет ГИП

Согласно обнародованной информации, всего зарегистрировано 146 нарушений, из них:
- фотографирование избирательных бюллетеней — 32 случая;
- порча избирательного бюллетеня — 14 случаев;
- коррупция избирателей — 9 случаев;
- предвыборной агитации — 15 случаев;
- несанкционированное афиширование голосования — 9 случаев;
- организованная перевозка избирателей — 11 случаев;
- присутствия нескольких человек одновременно в кабине для голосования — 2 случая;
- нарушение избирательного права — 8 случаев;
- выноса бюллетеня с избирательного участка — 4 случая;
- пропажа штампа для голосования — 1 случай;
- отсутствие избирателя в списках для голосования — 2 случая;
- препятствование деятельности избирательного органа — 2 случая;
- других инцидентов — 37 случаев.
При этом Майя Санду после закрытия избирательных участков в Молдове заявила о «беспрецедентной атаке против демократии и свободы» в день выборов и в последние месяцы, которую, по ее заявлению, осуществляют «криминальные группировки».
«У нас есть доказательства, что целью преступных групп была покупка 300 тысяч голосов на выборах, чтобы скомпрометировать демократический процесс», — сказала действующий президент.
Президентские выборы в Молдове
На пост президента претендовали 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее в гонке за кресло президента участвовали бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Центризбирком принял решение организовать 228 избирательных участков за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.
Мандат действующего президента Молдовы Майи Санду, которая была избрана на должность 15 ноября 2020 года, истекает 24 декабря 2024 года.
Конституционный референдум в Молдове
Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.
На плебисцит был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?». Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».
Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.
Конституция Молдовы запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной.