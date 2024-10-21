Лавров прокомментировал позицию Казахстана по БРИКС

«БРИКС отражает процессы, начавшиеся уже давно в глобальной экономике. Появляются новые центры экономического роста, с ними приходит финансовое влияние, а с финансовым и экономическим влиянием приходит и политическое. Уже не один год и не одно десятилетие центр мирового развития смещается из Евроатлантики в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион».