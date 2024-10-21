Лавров прокомментировал позицию Казахстана по БРИКС

В интервью изданию «Аргументы и факты» Лавров сказал, что нужно уточнить эту позицию.
«Казахстан является членом еще многих других организаций — ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС и активным членом Организации тюркских государств, которые по инициативе Турции сейчас укрепляют связи и находятся на “подъеме”. Организация уделяет большое внимание представителям наших центрально-азиатских союзников и стратегических партнеров».
«Мне кажется, что в конечном счете наши южные соседи, союзники по ОДКБ, по ЕАЭС прежде всего, увидят для себя прямые выгоды от сближения с БРИКС. Не обязательно вступать, но сотрудничать в реализации конкретных проектов — нет сомнений. Это отвечает интересам всех нас».
Помимо этого, глава МИД России отметил важную роль БРИКС. Это сложение потенциалов стран-участниц и выработка совместных путей применения этих потенциалов таким образом, чтобы в выигрыше оказались все. Поэтому вместо искусственных схем в рамках БРИКС вырабатываются планы и проекты «от жизни», подчеркнул он.
«БРИКС отражает процессы, начавшиеся уже давно в глобальной экономике. Появляются новые центры экономического роста, с ними приходит финансовое влияние, а с финансовым и экономическим влиянием приходит и политическое. Уже не один год и не одно десятилетие центр мирового развития смещается из Евроатлантики в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва с уважением относится к позиции Казахстана по БРИКС.
Напомним, пресс-секретарь Токаева Берик Уали заявил в интервью порталу Tengrinews:
«В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС. В том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения.».