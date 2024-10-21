Умер главный противник Эрдогана проповедник Гюлен

В США умер Фетхуллах Гюлен, глава объявленной в Турции террористической организации ФЕТО. Об этом сообщает издание Haberturk со ссылкой на портал ФЕТО. Информацию о смерти проповедника в своих социальных сетях подтвердил племянник лидера ФЕТО Эбуселеме Гюлен.
Гюлен являлся проповедником и духовным лидером исламского движения «Хизмет» (от турецкого «служение») и одним из наиболее влиятельных политических деятелей Турции. ФЕТО (FETO) — это название, которое этой организации дали власти Турции («террористическая организация Фетхуллаха Гюлена»).
Многие годы Гюлен и Эрдоган были политическими союзниками, несмотря на то что с 1999 года Гюлен проживал в Соединенных Штатах. Окончательно отношения политиков испортились в 2013 году на фоне беспорядков из-за застройки парка Гези в Стамбуле — Гюлен тогда поддержал протестующих. После этого власти начали обвинять сторонников Гюлена, занимавших высокие посты в судебной системе страны, в организации давления на чиновников и бизнесменов, поддерживавших Эрдогана. В 2016 году Гюлена обвинили в причастности к попытке госпереворота, а позже турецкие власти возложили на него и его сторонников ответственность за убийство 19 декабря 2016 года в Анкаре российского посла Андрея Карлова. В файлах убийцы дипломата, турецкого полицейского Мевлюта Алтынташа, были найдены упоминания ФЕТО.
Все это проходило на фоне укрепления власти самого Эрдогана — в 1990-е годы он занимал пост мэра Стамбула, с 2003 года по 2014-й был премьер-министром и, наконец, десять лет назад был избран президентом.
В июне 2017 года Гюлена лишили гражданства Турции. Анкара пыталась добиться заморозки активов сторонников Гюлена и, предположительно, организовывала за ними слежку в других странах.
До начала противостояния с Эрдоганом за пределами Турции Гюлен был больше известен как автор трудов по теологии и педагогике. С его подачи в разных странах было открыто более тысячи школ с раздельным обучением и несколько институтов для развития межкультурного диалога. В 2013 году Гюлен был включен в список 500 самых влиятельных мировых деятелей по версии Foreign Policy.