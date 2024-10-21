Умер главный противник Эрдогана проповедник Гюлен

Многие годы Гюлен и Эрдоган были политическими союзниками, несмотря на то что с 1999 года Гюлен проживал в Соединенных Штатах. Окончательно отношения политиков испортились в 2013 году на фоне беспорядков из-за застройки парка Гези в Стамбуле — Гюлен тогда поддержал протестующих. После этого власти начали обвинять сторонников Гюлена, занимавших высокие посты в судебной системе страны, в организации давления на чиновников и бизнесменов, поддерживавших Эрдогана. В 2016 году Гюлена обвинили в причастности к попытке госпереворота, а позже турецкие власти возложили на него и его сторонников ответственность за убийство 19 декабря 2016 года в Анкаре российского посла Андрея Карлова. В файлах убийцы дипломата, турецкого полицейского Мевлюта Алтынташа, были найдены упоминания ФЕТО.