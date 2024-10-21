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Евгений Куйвашев возглавит свердловскую делегацию на Днях региона в Совфеде

Дни Свердловской области стартуют в Совете Федерации 21 октября.

21 октября в Совете Федерации стартуют Дни Свердловской области. О развитии региона сенаторам расскажет губернатор Евгений Куйвашев, который возглавит свердловскую делегацию. Также в нее вошли председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, члены регионального правительства, депутаты, руководители предприятий и образовательных учреждений.

«Центральным событием станет “Час субъекта Российский Федерации” на пленарном заседании под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко», — сообщает департамент информационной политик Свердловской области.