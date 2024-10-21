Евгений Куйвашев возглавит свердловскую делегацию на Днях региона в Совфеде

21 октября в Совете Федерации стартуют Дни Свердловской области. О развитии региона сенаторам расскажет губернатор Евгений Куйвашев, который возглавит свердловскую делегацию. Также в нее вошли председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, члены регионального правительства, депутаты, руководители предприятий и образовательных учреждений.