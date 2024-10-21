Главу Карымского муниципального образования изберут 15 декабря

Кампания будет проходить по сокращенным на одну треть срокам избирательных действий. Решение думы о назначении выборов было опубликовано в муниципальном вестнике Карымского муниципального образования, кандидаты могут приступить к выдвижению, сообщает пресс-служба облизбиркома. Куйтунская территориальная избирательная комиссия, отвечающая за организацию выборов, определила, что кандидат-самовыдвиженец должен собрать не менее 10 и не более 14 подписей избирателей в свою поддержку.