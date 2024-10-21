В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии

«По ходу подсчёта голосов результаты складывались не в пользу людей, голосовавших за интеграцию в Европу. В конце мы видим, как стала меняться ситуация. Уже было понятно, что число проголосовавших за интеграцию в Европу меньше, но стали резко меняться результаты. Понятно, что это подтасовки, понятно, это грубейшая подтасовка. Причем мы видим, были и многочисленные нарушения и агитации в процессе и давление на избирателей», — сказал он РИА Новости.