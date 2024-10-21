Выборы в Молдавии стали ударом по партии власти, считает политолог

На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, — у нее 41,92% голосов.
«Выборы и референдум в Молдавии прошли в антидемократической обстановке, поэтому их результаты — большой удар для партии власти. Итоги выборов президента 20 октября в Молдавии, а также голосование по референдуму об изменениях в конституции для закрепления курса на евроинтеграцию стали тяжелым ударом для партии власти в Кишиневе», — сказал Сафонов.
Он напомнил, что голосование прошло в обстановке сотен обысков в офисах и квартирах оппозиции, тотального запрета всех неугодных СМИ и интернет-ресурсов, задержаний и арестов оппозиционных политиков и активистов, изъятий отпечатанных по закону агитационных материалов. Более того, фактически было запрещено голосовать почти полумиллионной молдавской диаспоре в России. «Запад поставил задачу: коль скоро власти Молдавии задавили демократию к выборам, то победа должна была быть убедительной. Это не получилось, хотя ставка была сделана на голосование по почте и на тех граждан Молдавии, которые живут на Западе», — отметил депутат. По егог словам, в период с 21 октября по 3 ноября, когда состоится второй тур голосования, можно ждать любых сюрпризов. Главное — чтобы не произошли вооруженные провокации в зоне безопасности на Днестре, отметил Сафонов.
«В том, что Майя Санду не проиграла 20-го, а также в том, что 50% за евроинтеграцию было натянуто на референдуме, во многом виновата сама оппозиция. Единого кандидата у них не было, а призыв части противников режима бойкотировать референдум вместо того, чтобы брать бюллетень и голосовать “против” западной кабалы, отнял массу голосов у них», — сказал Сафонов.
В дальнейшем, добавил эксперт, многое будет зависеть от двух факторов. «Во-первых, смогут ли оппозиционеры скоординировать свои усилия перед вторым туром. Во-вторых, что посоветуют (причем настоятельно) лидерам Молдавии их западные и румынские кураторы: крушить до 3 ноября всё на своем пути к победе или же притвориться сдержанными респектабельными политиками, которые блюдут европейский “политес”. В любом случае противникам националистического режима расслабляться рано. От тех, кто загнан в угол, ожидать можно всего», — подчеркнул Сафонов.