Выборы в Молдавии стали ударом по партии власти, считает политолог

Он напомнил, что голосование прошло в обстановке сотен обысков в офисах и квартирах оппозиции, тотального запрета всех неугодных СМИ и интернет-ресурсов, задержаний и арестов оппозиционных политиков и активистов, изъятий отпечатанных по закону агитационных материалов. Более того, фактически было запрещено голосовать почти полумиллионной молдавской диаспоре в России. «Запад поставил задачу: коль скоро власти Молдавии задавили демократию к выборам, то победа должна была быть убедительной. Это не получилось, хотя ставка была сделана на голосование по почте и на тех граждан Молдавии, которые живут на Западе», — отметил депутат. По егог словам, в период с 21 октября по 3 ноября, когда состоится второй тур голосования, можно ждать любых сюрпризов. Главное — чтобы не произошли вооруженные провокации в зоне безопасности на Днестре, отметил Сафонов.