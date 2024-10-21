В Молдавии 20 октября прошли выборы президента, в результате во второй тур прошли баллотирующаяся на второй срок Санду и отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло. Санду выступает за ЕС и Запад, а оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.