«Последние участки в США и Канаде закрыли в 7.00 (совпадает с мск). В выборах приняли участие 1 562 284 человека, это 51,67%», — заявила Караман на брифинге.
По предварительным данным, после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, лидирует баллотирующаяся на второй срок Майя Санду с 42,07% голосов, затем следует бывший генпрокурор Александр Стояногло — у него 26,27% голосов.
Третье место занимает лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый с 13,70%, четвертое — экс-глава Гагаузии Ирина Влах с 5,4%, пятое — экс-прокурор Виктория Фуртунэ с 4,5%, шестое и седьмое — бывшие премьер-министры Василий Тарлев с 3,22% и Ион Кику с 2,9%. Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,91%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналиста Натальи Морарь (0,62%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
В Молдавии 20 октября прошли выборы президента, в результате во второй тур прошли баллотирующаяся на второй срок Санду и отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло. Санду выступает за ЕС и Запад, а оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.