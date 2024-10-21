В Молдавии назначен второй тур президентских выборов

«По предварительной информации, никто из 11 кандидатов на пост президента Республики Молдова не набрал более 50% голосов избирателей, которые принимали участие в выборах. Соответственно, в течение двух недель будет организован второй тур выборов», — сказала глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман на брифинге (цитата по Point).
Глава ЦИК также сообщила, что информация о всех нарушениях на прошедших выборах будет направлена в Конституционный суд в ЕС. Полиция Молдавии сообщала о 140 зарегистрированных инцидентах, связанных с организацией голосования.
После обработки 98,51% бюллетеней действующий президент Молдавии Майя Санду получает 42,07% голосов, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло — 26,27%. Разрыв между ними превышает 240 тыс. голосов.
Согласно подсчетам 98,38% протоколов 50,07% граждан проголосовали за закрепление евроинтеграции в конституции, 49,93% — против.