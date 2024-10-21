В Молдавии назначен второй тур президентских выборов

«По предварительной информации, никто из 11 кандидатов на пост президента Республики Молдова не набрал более 50% голосов избирателей, которые принимали участие в выборах. Соответственно, в течение двух недель будет организован второй тур выборов», — сказала глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман на брифинге (цитата по Point).