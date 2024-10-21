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В Молдавии назначен второй тур президентских выборов

Молдавия выберет президента во втором туре 3 ноября, сообщил ЦИК страны. Ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов.

Источник: AP 2024

«По предварительной информации, никто из 11 кандидатов на пост президента Республики Молдова не набрал более 50% голосов избирателей, которые принимали участие в выборах. Соответственно, в течение двух недель будет организован второй тур выборов», — сказала глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман на брифинге (цитата по Point).

Глава ЦИК также сообщила, что информация о всех нарушениях на прошедших выборах будет направлена в Конституционный суд в ЕС. Полиция Молдавии сообщала о 140 зарегистрированных инцидентах, связанных с организацией голосования.

После обработки 98,51% бюллетеней действующий президент Молдавии Майя Санду получает 42,07% голосов, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло — 26,27%. Разрыв между ними превышает 240 тыс. голосов.

Вчера, 20 октября, в Молдавии прошли президентские выборы и референдум по вопросу того, станет ли вступление в Евросоюз стратегической целью страны.

Согласно подсчетам 98,38% протоколов 50,07% граждан проголосовали за закрепление евроинтеграции в конституции, 49,93% — против.