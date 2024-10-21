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Губернатор Омской области Хоценко возглавил делегацию региона в Северо-Казахстанскую область

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также региональные министры и представители бизнеса отправились в рабочую поездку в Казахстан по приглашению акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова.

Источник: РИА "Новости"

В рамках визита во время официальных встреч будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество двух регионов. Также делегация Омской области посетит ведущие предприятия и организации казахстанского региона.

Как напомнили в пресс-службе регионального правительства, двусторонние отношения между Омской и Северо-Казахстанской областями осуществляются на основе Соглашения о сотрудничестве.

Так в сфере промышленности и сельского хозяйств между регионами проходят поставки продуктов и оборудования. Развивается сотрудничество между образовательными и научными организациями. Налажен культурный обмен, а развитию туризма способствует удобное транспортное сообщение между областями.

Ранее мы писали о том, что региональным кабмином под руководством Виталия Хоценко было принято решение о создании КУ «Земельный фонд Омской области». Его целью является реализация полномочий по эффективному управлению государственными сельхозугодьями.