Губернатор Омской области Хоценко возглавил делегацию региона в Северо-Казахстанскую область

В рамках визита во время официальных встреч будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество двух регионов. Также делегация Омской области посетит ведущие предприятия и организации казахстанского региона.
Как напомнили в пресс-службе регионального правительства, двусторонние отношения между Омской и Северо-Казахстанской областями осуществляются на основе Соглашения о сотрудничестве.
Так в сфере промышленности и сельского хозяйств между регионами проходят поставки продуктов и оборудования. Развивается сотрудничество между образовательными и научными организациями. Налажен культурный обмен, а развитию туризма способствует удобное транспортное сообщение между областями.
Ранее мы писали о том, что региональным кабмином под руководством Виталия Хоценко было принято решение о создании КУ «Земельный фонд Омской области». Его целью является реализация полномочий по эффективному управлению государственными сельхозугодьями.