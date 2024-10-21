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Дмитрий Демешин: Мы заинтересованы именно в совместном, а не одностороннем бизнесе с китайскими партнерами

Китайские партнеры проявляют интерес к совместному бизнесу с российскими предпринимателями.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Это означает не только импорт китайских товаров, но и локализацию, сборку и создание продуктов на территории России, в частности, Хабаровского края.

«Мы заинтересованы в совместном бизнесе с Китаем. То есть это не так чтобы к нам заходили исключительно наши китайское партнеры, но и мы активно начали заявляться и продавать нашу продукцию на экспорт», — рассказал Дмитрий Демешин.

Российские бизнесмены активно продвигают свою продукцию на экспорт и заинтересованы в локализации производства на территории страны. Они готовы создавать государственно-частные партнерства, где государство предоставляет земельные участки и инфраструктуру, а предприятия строят российские бизнесмены, включая в производство и китайские товары.

Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам и способствует развитию экономики России и Китая.