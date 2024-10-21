Дмитрий Демешин: Мы заинтересованы именно в совместном, а не одностороннем бизнесе с китайскими партнерами

«Мы заинтересованы в совместном бизнесе с Китаем. То есть это не так чтобы к нам заходили исключительно наши китайское партнеры, но и мы активно начали заявляться и продавать нашу продукцию на экспорт», — рассказал Дмитрий Демешин.