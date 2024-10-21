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Российский посол выслушал позицию МИД Южной Кореи о «переброске солдат КНДР»

Посольство России рассказало о переговорах посла Георгия Зиновьева с первым замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном. Сегодня, 21 октября, Зиновьев был вызван в южнокорейский МИД в связи с информацией о переброске северокорейских военных в Россию «для дальнейшего участия в боевых действиях на Украине».

Источник: РИА "Новости"

Российский посол заверил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не направлено против интересов безопасности Сеула. При этом он также уточнил, что у России и Южной Кореи «противоположные позиции в вопросе о том, что является причиной роста напряженности на Корейском полуострове», приводит его слова пресс-служба посольства РФ.

О том, что КНДР отправляет своих военных на Украину, на прошлой неделе заявили украинские и южнокорейские власти. Владимир Путин и Ким Чен Ын в июне подписали проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что страны обязуются оказать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из них. КНДР на прошлой неделе пригрозила Южной Корее войной.

дипломатия