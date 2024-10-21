Российский посол выслушал позицию МИД Южной Кореи о «переброске солдат КНДР»

Российский посол заверил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не направлено против интересов безопасности Сеула. При этом он также уточнил, что у России и Южной Кореи «противоположные позиции в вопросе о том, что является причиной роста напряженности на Корейском полуострове», приводит его слова пресс-служба посольства РФ.