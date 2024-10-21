Как президент ОАЭ приехал на встречу с Путиным на Aurus

Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным на машине Aurus. На кадрах видно, как его встречают в аэропорту, после этого он садится в машину Aurus и едет в резиденцию «Ново-Огарево». На машине установлен флаг ОАЭ. На видео также видно, как Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян выходит потом из машины в резиденции и встречается с Путиным.