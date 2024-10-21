Как президент ОАЭ приехал на встречу с Путиным на Aurus

Встреча лидеров стран прошла накануне. Президент ОАЭ прилетел в Москву и отправился сразу в резиденцию российского президента. Место встречи было выбрано из-за того, что Путина и Мухаммед ибн Заида Аль Нахайяна «объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения», которые позволяют «в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во время встречи Путин поблагодарил Аль Нахайяна за помощь с обменом пленными. В планах президента ОАЭ также посещение саммита БРИКС в Казани.