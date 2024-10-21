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Аксенов назначил главу крымского Минстроя

Аксенов назначил Щеголев министром строительства и архитектуры Крыма.

Министром строительства и архитектуры Крыма стал Эдуард Щеголев. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Назначить Щеголева Эдуарда Геннадьевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра строительства и архитектуры», — говорится в документе.

В указе отмечается, что руководитель Минстроя будет занимать этот пост в течение срока полномочий главы Крыма.

«Желаю Эдуарду Геннадьевичу плодотворной работы на новой должности», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее Щеголев занимал должность заместителя генерального директора предприятия «Вода Крыма».