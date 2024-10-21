Аксенов назначил главу крымского Минстроя

Министром строительства и архитектуры Крыма стал Эдуард Щеголев. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Назначить Щеголева Эдуарда Геннадьевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра строительства и архитектуры», — говорится в документе.
В указе отмечается, что руководитель Минстроя будет занимать этот пост в течение срока полномочий главы Крыма.
«Желаю Эдуарду Геннадьевичу плодотворной работы на новой должности», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее Щеголев занимал должность заместителя генерального директора предприятия «Вода Крыма».