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Депутата-иноагента Каверзину* снова оштрафовали в Новосибирске

Ранее Каверзину* уже штрафовали за отсутствие плашки иноагента.

Источник: AP 2024

Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал депутата горсовета Светлану Каверзину на 30 000 рублей за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Каверзина*, включенная в реестр иностранных агентов в марте 2024 года, с января 2023 по февраль 2024 года осуществляла деятельность, характерную для иноагентов, не будучи зарегистрированной как таковая.

«Действия Каверзиной С. В.* квалифицированы по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ — осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в сообщении.

Каверзина* свою вину не признала, однако суд вынес постановление о наказании в виде штрафа.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее Каверзину* уже штрафовали за отсутствие плашки иноагента. Суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей, так как депутат нарушила требования к содержанию написания плашки иноагента. По словам депутата, отсутствовала часть «либо касается деятельности». Суд приравнял это к полному отсутствию плашки.

* — признан Минюстом РФ иностранным агентом.