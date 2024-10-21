Депутата-иноагента Каверзину* снова оштрафовали в Новосибирске

Постановление суда пока не вступило в законную силу.



Ранее Каверзину* уже штрафовали за отсутствие плашки иноагента. Суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей, так как депутат нарушила требования к содержанию написания плашки иноагента. По словам депутата, отсутствовала часть «либо касается деятельности». Суд приравнял это к полному отсутствию плашки.