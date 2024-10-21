В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатора

«Дмитрий Григорьевич Галкин назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Севастополя, курирующим сферу капитального строительства. Решение на заседании правительства Севастополя озвучил губернатор Михаил Развожаев», — говорится в сообщении.
По словам Развожаева, Галкин будет курировать Департамент капитального строительства и все подведомственные организации.
Ранее Дмитрий Галкин работал в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий, Министерстве обороны РФ, руководил деятельностью военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе, где в том числе курировал развитие инновационной инфраструктуры.
В конце августа суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, он заключен под стражу до 25 октября 2024 года.