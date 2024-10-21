Лукашенко проводит обещанный серьезный разговор, касающийся всех белорусов

В телеграм-канале отметили, что одной из задач, которая была поставлена главой государства, является обеспечение часовой доступности к городам-спутникам (подробнее — здесь). Сказано, что как именно выполняется это и другие поручения, доложит министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.