Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит обещанный серьезный разговор, касающийся всех белорусов. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Помните, Первый обещал серьезный разговор в начале рабочей недели?», — поинтересовались в телеграм-канале.
Сообщается, что 21 октября во Дворце Независимости будут обсуждать дороги Беларуси. В сообщении сказано, что на повестке стоят вопросы, касающиеся сети автодорог, а также транспортной инфраструктуры.
В телеграм-канале отметили, что одной из задач, которая была поставлена главой государства, является обеспечение часовой доступности к городам-спутникам (подробнее — здесь). Сказано, что как именно выполняется это и другие поручения, доложит министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.