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Лукашенко проводит обещанный серьезный разговор, касающийся всех белорусов

Лукашенко проводит совещание по вопросам развития сети дорог 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит обещанный серьезный разговор, касающийся всех белорусов. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Помните, Первый обещал серьезный разговор в начале рабочей недели?», — поинтересовались в телеграм-канале.

Сообщается, что 21 октября во Дворце Независимости будут обсуждать дороги Беларуси. В сообщении сказано, что на повестке стоят вопросы, касающиеся сети автодорог, а также транспортной инфраструктуры.

В телеграм-канале отметили, что одной из задач, которая была поставлена главой государства, является обеспечение часовой доступности к городам-спутникам (подробнее — здесь). Сказано, что как именно выполняется это и другие поручения, доложит министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

Лукашенко Александр
экономика