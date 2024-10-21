Мэр Казани оценил работу Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+

«На учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+ этим летом в Россию приехали порядка 200 делегатов с разных континентов: от Юго-Восточной Азии до Латинской Америки, представляющих интересы 2,6 миллиарда жителей планеты. Главная идея нашей ассоциации заключается в том, что каждый город имеет право на собственный голос, свою уникальность и неповторимость, на уважительное отношение со стороны мирового сообщества», — сказал Метшин.