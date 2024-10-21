Мэр Казани оценил работу Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+

КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости. Работа в формате Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+, где каждый имеет право на свой голос и уважительное отношение, вызывает интерес во многих странах, сообщил в интервью РИА Новости мэр Казани Ильсур Метшин.
«На учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+ этим летом в Россию приехали порядка 200 делегатов с разных континентов: от Юго-Восточной Азии до Латинской Америки, представляющих интересы 2,6 миллиарда жителей планеты. Главная идея нашей ассоциации заключается в том, что каждый город имеет право на собственный голос, свою уникальность и неповторимость, на уважительное отношение со стороны мирового сообщества», — сказал Метшин.
Он уточнил, что члены ассоциации стремятся совместно, помогая друг другу, выработать стратегии по преодолению стоящих перед городами серьезных вызовов. Среди них решение экологических и социальных проблем, повышение качества городской среды, инклюзия, внедрение цифровых решений в управленческие практики, развитие диалога с разными городскими сообществами и многое другое.
«Обмен лучшими практиками, идеями, инновациями и культурными проектами, развитие взаимопонимания, стремление к справедливому многополярному миру — это путь ко всеобщему процветанию. Работа в таком формате вызывает интерес во многих странах», — отметил мэр Казани, возглавляющий ассоциацию.
Метшин напомнил, что в сентябре в Казани прошел Первый литературный форум БРИКС, на котором было предложено создать международный союз литераторов стран БРИКС+. Ранее была создана ассоциация архитекторов стран БРИКС для налаживания международного обмена опытом и лучшими практиками в этой сфере. Участники международного форума Kazan Digital Week предложили создать группу Smart City БРИКС. В рамках созданной ассоциации, по его словам, поступают и другие интересные предложения.
«Планируем их рассмотреть на совете директоров, который пройдет 31 октября, после саммита глав государств БРИКС».
Ассоциация городов и муниципалитетов БРИКС+ была создана в июне 2024 года, она стала одним из крупнейших в мире объединений городов. Возглавил ассоциацию мэр Казани Ильсур Метшин. Вступить в нее могут муниципалитеты из всех заинтересованных государств. В рамках ассоциации запущен сайт обмена практиками решения различных городских проблем.