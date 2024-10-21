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Метшин: Метро в Казани могут провести до РКБ

Строительство метро до Республиканской клинической больницы в Казани позволило бы снизить транспортную нагрузку на этом направлении. Поэтому такой вариант находится на рассмотрении, заметил в интервью РИА Новости мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Источник: Официальный портал администрации Казани

«Что касается дальнейшего развития, то мы видим перспективное направление — от станции на улице Фучика до станции в районе Республиканской клинической больницы. Уже сегодня это достаточно перегруженное направление, и метро в будущем позволит снять транспортную напряженность», — уверен собеседник агентства.

Метшин уточнил, что в настоящее время на этом направлении организованы предпроектные работы. Специалисты собирают исходную информацию, проводят трассировку и другие работы.

По словам градоначальника, строительство первого участка второй ветки метрополитена планируется завершить в 2027 году.

метро