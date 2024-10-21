Метшин: Метро в Казани могут провести до РКБ

«Что касается дальнейшего развития, то мы видим перспективное направление — от станции на улице Фучика до станции в районе Республиканской клинической больницы. Уже сегодня это достаточно перегруженное направление, и метро в будущем позволит снять транспортную напряженность», — уверен собеседник агентства.