В центре Тольятти прошел пикет за возврат прямых выборов главы города

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев публично высказывал недовольство работой главы Тольятти, обвиняя его в дискредитации власти. В итоге градоначальник подал в отставку. В настоящее время проходит конкурс на должность главы города. Потенциальные претенденты могут подать документы до 11 ноября 2024 года. Рассматривать заявки кандидатов на пост градоначальника предстоит конкурсной комиссии из 20 человек. Ее состав формируется городским парламентом и губернатором.