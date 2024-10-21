Узбекистан договорился с Афганистаном о снижении сборов для узбекских перевозчиков

Эти меры направлены на создание более благоприятных условий для национальных транспортных компаний, осуществляющих международные грузоперевозки автомобильным транспортом через афганскую территорию.
Достигнутые договоренности
В частности, размер сбора за проезд через мост Амударьи, который ранее составлял 12 000 афгани (около 182 долларов), с 28 сентября был снижен до 7 000 афгани (около 106 долларов США).
Также был уменьшен сбор за въезд грузового автотранспортного средства на территорию Афганистана. Ранее этот сбор составлял 5 000 афгани (около 76 долларов), теперь он снижен до 3 500 афгани (около 53 долларов).
Значение для узбекских перевозчиков
Снижение сборов значительно улучшает экономические условия для узбекских транспортных компаний, занимающихся перевозкой товаров через Афганистан. Эти меры помогут снизить расходы на транспортировку, что в свою очередь увеличит конкурентоспособность узбекских грузоперевозчиков на международном рынке.
Кроме того, данная инициатива отражает последовательную работу Узбекистана по налаживанию логистических связей с соседними странами и улучшению условий для транзитных перевозок. Это особенно важно для продвижения узбекского экспорта и импорта через Трансафганский мультимодальный транспортный коридор.
Снижение сборов — это важный шаг на пути к усилению позиций Узбекистана в международных грузоперевозках и расширению возможностей для национальных компаний на внешних рынках.