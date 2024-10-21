Узбекистан договорился с Афганистаном о снижении сборов для узбекских перевозчиков

Узбекистан продолжает активную работу по развитию экспортных и импортных грузоперевозок через территорию Афганистана, что включает сокращение сборов и платежей для перевозчиков. В результате переговоров на днях был достигнут ряд важных соглашений о снижении сборов для узбекских водителей. Наиболее значимым стало сокращение общей суммы сборов на 6 500 афгани (около 99 долларов), что существенно облегчает финансовую нагрузку на перевозчиков.