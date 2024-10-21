Результаты выборов в Молдавии не отражают реальной ситуации, заявил эксперт

«Если мы смотрим на официальные результаты голосования по президентским выборам, которые сейчас говорит ЦИК, мы должны понимать несколько важных моментов. Эти результаты не отражают реальной ситуации по следующим причинам: во-первых, при организации голосования ЦИК открыла только два избирательных участка в России, где находится наибольшая часть молдавских граждан, находящихся за рубежом… и завезли туда крайне незначительное количество бюллетеней. При этом большое количество участков были открыты в странах ЕС и США, в том числе в странах, где молдавская диаспора очень невелика. И туда завезли достаточно большое количество бюллетеней и обеспечили отсутствие независимых “несандовских” наблюдателей, в том числе из стран ЕС. Буквально за два дня до начала голосования ЦИК Молдавии отказал независимым наблюдателям из Франции, Испании, Нидерландов и Португалии в наблюдении за выборами, в том числе на участках в этих странах», — сказал Дюков.