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Мигрантам хотят запретить работу в общественном транспорте Свердловской области

В Свердловской области могут запретить мигрантам работать в сфере общественного транспорта. Инициатива обсуждается на уровне областной власти. Об этом ЕАН заявила директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.

«Уже месяц-два обсуждается и готовится указ, и я его поддерживаю. Речь идет о мигрантах, приезжающих в страну для работы по патентам. Сфера транспорта тесно связана с жизнью и здоровьем людей. Не надо рисковать, не должны в этой отрасли работать иностранцы, которые по-русски зачастую плохо говорят и не имеют водительского удостоверения российского образца. Я понимаю, что будет трудно, но надо принимать меры, чтобы эти водители были замещены нашими», — отметила Саранчук.

Она добавила, что в других регионах страны, например в Челябинской области, такое ограничение давно действует. Критической ситуации в этих субъектах нет. По мнению эксперта, власти должны направить все силы на привлечение россиян в сферу транспорта. В частности, необходимо повышать зарплаты и делать доступным обучение.

ЕАН сообщал, что в Челябинской области запрет для иностранцев работать водителями автобусов, а также легковых такси действует с 2016 года. Более того, в июле власти региона расширили запрет на привлечение мигрантов к работе на основании патентов. В запретный перечень внесли сразу несколько сфер деятельности, в том числе оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.