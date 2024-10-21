Мигрантам хотят запретить работу в общественном транспорте Свердловской области

«Уже месяц-два обсуждается и готовится указ, и я его поддерживаю. Речь идет о мигрантах, приезжающих в страну для работы по патентам. Сфера транспорта тесно связана с жизнью и здоровьем людей. Не надо рисковать, не должны в этой отрасли работать иностранцы, которые по-русски зачастую плохо говорят и не имеют водительского удостоверения российского образца. Я понимаю, что будет трудно, но надо принимать меры, чтобы эти водители были замещены нашими», — отметила Саранчук.