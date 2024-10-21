Глава Башкирии рассказал о вопросах, которые обсуждал с Владимиром Путиным

Кроме того, Радий Хабиров и Владимир Путин обсудили вопрос интеграции в мирную жизнь возвращающихся в республику участников СВО. Глава республики сообщил, что его администрации и правительству предстоит большая работа в этом направлении. Радий Хабиров доложил Президенту, что вернувшиеся домой ветераны становятся депутатами, находят себя на разных должностях, в том числе в органах власти.