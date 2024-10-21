Глава Башкирии рассказал о вопросах, которые обсуждал с Владимиром Путиным

Радий Хабиров отметил, что кратко доложил Президенту о развитии республики и обозначил пять основных вопросов, требующих поддержки со стороны федерального центра. В их числе вопросы развития транспортной инфраструктуры, строительства спортивных объектов и другие. Президент поставил соответствующие визы, в связи с чем предстоит реализация проектов дальнейшего развития.
Кроме того, Радий Хабиров и Владимир Путин обсудили вопрос интеграции в мирную жизнь возвращающихся в республику участников СВО. Глава республики сообщил, что его администрации и правительству предстоит большая работа в этом направлении. Радий Хабиров доложил Президенту, что вернувшиеся домой ветераны становятся депутатами, находят себя на разных должностях, в том числе в органах власти.
Радий Хабиров отметил, что несмотря на насыщенную программу и авиаперелеты Президент страны настроен позитивно.
«Он полон энергии, в очень хорошем настроении. Президент внимательно выслушал все, что мы рассказали о республике. Я поблагодарил Президента за поддержку, которую он всем нам оказывает».