В Кремле назвали темпы прироста голосов в пользу Санду труднообъяснимыми

«Те показатели, которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем, и динамика их изменений, конечно, вызывает очень много вопросов», — подчеркнул он.
Песков отметил, что в Кремле фиксируют «механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз».
Любой мало-мальски понимающий в сути политических процессов наблюдатель может отфиксировать вот эти аномалии с приростом этих голосов.
Пресс-секретарь президента также заявил, что молдавскую оппозицию лишили возможности участвовать в избирательной кампании. По его словам, политиков преследовали, бросали в тюрьмы, подвергали допросам и не пускали в страну. Кроме того, власти блокировали работу ряда СМИ и интернет-ресурсов.
Песков отметил, что даже в таких условиях видно, как много людей не поддерживают идеологию Майи Санду, и это обращает на себя внимание.
Выборы в Молдавии
В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.
Согласно данным после обработки 99,01% протоколов на референдуме, за евроинтеграцию проголосовали 50,29% граждан, против — 49,71%. При этом непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все бюллетени, против этой инициативы выступили 62,56% избирателей, поддержали — 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдавии после обработки всех бюллетеней 94,84% проголосовали против интеграции республики в ЕС, за высказались лишь 5,16%.
В свою очередь, на выборах главы государства, согласно данным ЦИК после обработки 99,01% протоколов, лидирует действующий президент Майя Санду. Она набирает 42,21% голосов. На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,15% избирателей.
В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Так, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.
Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.
Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.
В свою очередь, лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превратили в «фарс и междусобойчик».