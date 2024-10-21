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Путин отправится на саммит БРИКС в Казань в понедельник, заявил Песков

Песков: в понедельник вечером Путин поедет в Казань, где пройдет саммит БРИКС.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник вечером отправится в Казань, где будет проходить саммит БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В конце дня президент переместится уже в Казань, где завтра начинается насыщенная работа в рамках саммита БРИКС», — сказал Песков журналистам.

Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Песков Дмитрий
Путин Владимир