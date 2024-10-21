ЦИК Молдавии: 27 из 36 районов Молдавии выступили против вступления в ЕС

Первый тур президентских выборов в Молдавии завершился без полноценной победы одного из кандидатов. По результатам обработки 98% протоколов лидирует Майя Санду с 41,9% голосов, следом идет Александр Стояногло — 26,3%. Кто станет президентом, будет ясно после второго тура в ноябре. Власти уже заявили о вмешательстве в выборы «криминальных сил» вместе с иностранными государствами. А в оппозиции обвинили Санду в попытке «подтянуть проценты» для своей победы. Как прошло голосование и чего ждать Молдавии дальше, в материале «Газеты.Ru».