Лишь девять районов в Молдавии высказались за евроинтеграцию

По предварительным данным после обработки 98,56% протоколов, собранных с участков в стране и за рубежом, за евроинтеграцию на референдуме проголосовали 50,16% избирателей, против выступили 49,84%. Сама идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.