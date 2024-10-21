Лишь девять районов в Молдавии высказались за евроинтеграцию

Так, за евроинтеграцию выступили Теленештский, Каларашский, Ниспоренский, Страшенский, Криулянский, Хынчештский, Яловенский, Кантемирский и муниципий Кишинев, в который входит столица Молдавии и пригородные населенные пункты. Против проголосовали, в частности, 66,51% жителей Фалештского района, малой родины действующей главы государства Майи Санду. В Гагаузской автономии этот вопрос поддержали только 5,16% избирателей.
В рамках референдума гражданам Молдавии нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».
По предварительным данным после обработки 98,56% протоколов, собранных с участков в стране и за рубежом, за евроинтеграцию на референдуме проголосовали 50,16% избирателей, против выступили 49,84%. Сама идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Экс-генпрокурор Александр Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.