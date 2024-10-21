Песков отреагировал на слова Трампа о нанесении удара по Москве

Напомним, Дональд Трамп рассказал о своей якобы угрозе российскому лидеру Владимиру Путину. По словам экс-главы Белого дома, он угрожал ударить по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». При этом бывший президент США не раскрыл детали беседы, в том числе примерную дату, место и обстоятельства разговора.