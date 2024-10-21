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Песков отреагировал на слова Трампа о нанесении удара по Москве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США от Консервативной партии Дональда Трампа, который якобы обещал нанести удар по Москве. Представитель Кремля отметил, что сейчас в Соединенных Штатах звучит много горячих и эмоциональных заявлений.

Источник: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно на ее финальной стадии», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, Дональд Трамп рассказал о своей якобы угрозе российскому лидеру Владимиру Путину. По словам экс-главы Белого дома, он угрожал ударить по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». При этом бывший президент США не раскрыл детали беседы, в том числе примерную дату, место и обстоятельства разговора.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд