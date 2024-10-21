Отмечается, что вторую позицию занимает бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Вместе с Санду он проходит во второй тур президентской гонки, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию республики на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.