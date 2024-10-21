Отмечается, что вторую позицию занимает бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Вместе с Санду он проходит во второй тур президентской гонки, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию республики на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Третье место по итогам первого тура 20 октября занимает лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое — экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%). На пятом месте — экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), на шестом и седьмом — бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).