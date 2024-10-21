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Вячеслав Егоренко назначен главврачом ГКБ № 1 имени Кабанова

Ранее этот пост занимал Анатолий Малюк.

Источник: соцсети

Сегодня, 21 октября, глава Минздрава Омской области Дмитрий Маркелов объявил о назначении нового главного врача Городской больницы № 1 имени Кабанова. Этот пост занял Вячеслав Егоренко, который ранее руководил КМСЧ № 7.

Вячеслав Егоренко родом из Омской области, окончил Омский государственный медицинский университет в 1996 году по специальности эндокринолога. Он работал в сельском районе и в приёмном отделении хирургического центра.

В своём телеграм-канале Дмитрий Маркелов отметил, что Вячеслав Егоренко обладает высоким уровнем профессионализма. Он умеет быстро адаптироваться к меняющимся условиям, применяет новые подходы к решению различных вопросов.

«Рассчитываю на то, что новый главный врач ГБ № 1 организует эффективное взаимодействие структурных подразделений и должностных лиц медучреждения», — сообщил Маркелов.

Напомним, что прежний главный врач больницы Анатолий Малюк покинул свой пост в конце сентября.