На Западе назвали цель неожиданного визита главы Пентагона на Украину

«Ходят слухи, что он там ради того, чтобы заставить диктатуру признать реальность и начать переговоры», — утверждает Боуз.
В понедельник Пентагон подтвердил визит министра обороны США на Украину, он встретится с ее руководством и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Газета Wall Street Journal писала, что во время визита на Украину Остин не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.