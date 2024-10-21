На Западе назвали цель неожиданного визита главы Пентагона на Украину

В понедельник Пентагон подтвердил визит министра обороны США на Украину, он встретится с ее руководством и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Газета Wall Street Journal писала, что во время визита на Украину Остин не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.