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На Западе назвали цель неожиданного визита главы Пентагона на Украину

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин мог прибыть в Киев с необъявленным визитом, чтобы заставить Украину пойти на переговоры, предположил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Источник: AP 2024

«Ходят слухи, что он там ради того, чтобы заставить диктатуру признать реальность и начать переговоры», — утверждает Боуз.

В понедельник Пентагон подтвердил визит министра обороны США на Украину, он встретится с ее руководством и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Газета Wall Street Journal писала, что во время визита на Украину Остин не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.

дипломатия