Минниханов: Саммит БРИКС повысит активность участия РТ в российско-китайских отношениях

Он напомнил, что Татарстан уже многие годы уделяет большое внимание развитию отношений с Китаем, установил побратимские связи с провинциями Шаньдун и Сычуань. Помимо этого, подписаны соглашения о сотрудничестве с Аньхоем, Чжэчзяном, Хэйлунцзяном, Цзянси и другими провинциями и городами. Казань является городом-побратимом Ханчжоу и Гуанчжоу, а также развивает отношения в области торговли и экономики, гуманитарных наук, науки и техники с Шэньчжэнем, Чэнду, Сианем и другими.