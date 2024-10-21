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The Times: Израиль отработал «крупный ракетный удар» по Ирану

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Израиль провел военные учения для масштабной ракетной атаки по Ирану. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на данные американской спутниковой разведки от 15—16 октября, попавшие «в проиранские акаунты в социальных сетях».

Источник: РИА "Новости"

В маневрах было задействовано, как сообщается, не менее 16 ракет воздушного базирования, 40 ракет класса воздух — земля Rocks и заправщиков. По свидетельству издания, масштаб учений «соответствовал ударам, нанесенным Израилем в сентябре по целям повстанцев-хуситов в Йемене». Нет никаких указаний на то, что может выбрано в качестве целей в Иране.

США проводят расследование по факту утечки особо секретных документов с разведданными о планах Израиля нанести ответный удар по Ирану. Документы под грифом «совершенно секретно», датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в интернете после их публикации в Telegram-канале Middle East Spectator. Исходя из информации в документах, доступ к ним должны были иметь только страны — члены альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.

Как отмечает телекомпания CNN, в одном из документов, составленном Национальным агентством геопространственной разведки США, переброска Израилем боеприпасов упоминается как часть подготовки удара по Ирану.