The Times: Израиль отработал «крупный ракетный удар» по Ирану

США проводят расследование по факту утечки особо секретных документов с разведданными о планах Израиля нанести ответный удар по Ирану. Документы под грифом «совершенно секретно», датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в интернете после их публикации в Telegram-канале Middle East Spectator. Исходя из информации в документах, доступ к ним должны были иметь только страны — члены альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.