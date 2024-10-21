Слова Трампа об угрозе удара по Москве и выборы в Молдавии. Темы брифинга Пескова

Что касается заявлений Трампа, что он угрожал Путину ударить по Москве в случае преследования Украины, то Кремль не раскрывает содержание разговоров главы государства с другими лидерами: «К нашему сожалению, целый ряд лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Но это на их совести».