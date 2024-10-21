Слова Трампа об угрозе удара по Москве и выборы в Молдавии. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и коллеги из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна накануне продлилась почти до полуночи: «Состоялось весьма насыщенное и доверительное общение по целому кругу вопросов».
О выборах в Молдавии
По итогам голосования в Молдавии видны аномалии с приростом голосов в поддержку действующего президента страны Майи Санду и евроинтеграции: «Те показатели, которые мы сегодня видим, за которыми мы наблюдаем, за динамикой их изменений, конечно, вызывают очень много вопросов».
Даже в условиях несвободной избирательной кампании видно, что очень много людей не являются сторонниками Санду.
Санду нужно предоставить доказательства, что некие «криминальные группировки» якобы отняли у нее голоса на выборах: «Если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких “преступных группировок”, она должна предъявить доказательства».
О заявлениях Трампа об угрозе удара по Москве
Что касается заявлений Трампа, что он угрожал Путину ударить по Москве в случае преследования Украины, то Кремль не раскрывает содержание разговоров главы государства с другими лидерами: «К нашему сожалению, целый ряд лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Но это на их совести».
Американские политики перед выборами делают много эмоциональных заявлений: «Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно на ее финальной стадии».
О сотрудничестве с КНДР
Сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, поэтому «не должно вызывать каких-то обеспокоенностей».
К информации о якобы нахождении военных КНДР в России и их возможного участия в спецоперации нужно относиться как к противоречивой: «Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниями».
О главе ОКР
Выдвижение кандидатуры министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России логично в текущий момент: «На нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением пришли к такой точке зрения».