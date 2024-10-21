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Слова Трампа об угрозе удара по Москве и выборы в Молдавии. Темы брифинга Пескова

Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе удара по Москве, выборы в Молдавии и сотрудничество с КНДР стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Неформальная встреча президента России Владимира Путина и коллеги из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна накануне продлилась почти до полуночи: «Состоялось весьма насыщенное и доверительное общение по целому кругу вопросов».

О выборах в Молдавии

По итогам голосования в Молдавии видны аномалии с приростом голосов в поддержку действующего президента страны Майи Санду и евроинтеграции: «Те показатели, которые мы сегодня видим, за которыми мы наблюдаем, за динамикой их изменений, конечно, вызывают очень много вопросов».

Даже в условиях несвободной избирательной кампании видно, что очень много людей не являются сторонниками Санду.

Санду нужно предоставить доказательства, что некие «криминальные группировки» якобы отняли у нее голоса на выборах: «Если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких “преступных группировок”, она должна предъявить доказательства».

О заявлениях Трампа об угрозе удара по Москве

Что касается заявлений Трампа, что он угрожал Путину ударить по Москве в случае преследования Украины, то Кремль не раскрывает содержание разговоров главы государства с другими лидерами: «К нашему сожалению, целый ряд лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Но это на их совести».

Американские политики перед выборами делают много эмоциональных заявлений: «Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно на ее финальной стадии».

О сотрудничестве с КНДР

Сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, поэтому «не должно вызывать каких-то обеспокоенностей».

К информации о якобы нахождении военных КНДР в России и их возможного участия в спецоперации нужно относиться как к противоречивой: «Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниями».

О главе ОКР

Выдвижение кандидатуры министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России логично в текущий момент: «На нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением пришли к такой точке зрения».

Песков Дмитрий