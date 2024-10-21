В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии

На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовали 50,29% граждан страны, против выступили 49,71% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,01% протоколов.
«Высокий процент проголосовавших объясняется масштабным подходом к пропаганде населения Молдавии. Если из-за каждого угла обещать молочные реки и кисельные берега — небогатым гражданам большего и не надо. Сегодня в молдавском обществе нет радикального превосходства евроинтеграторов, но Запад последние 30 лет успешно поработал с молодежью, и это сегодня мы видим на результатах референдума. И нужно сказать: мы обязаны извлечь уроки из этого события, как за небольшой исторический период можно “перенацелить” дружескую к нам страну во враждебный лагерь», — сказал Белик РИА Новости.
Он не исключил, что следующим ходом Запада в отношении Молдавии будет «дорожная карта» в НАТО.
«Но тут, думаю, молдавское общество уже наглядно усвоило украинские уроки, так что этот вариант давления на нашу страну вряд ли пройдет. Ну, а евроинтеграции — неизбежное зло, это вирус, от которого пока что нет эффективного антидота», — сказал депутат.