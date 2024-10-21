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В Госдуме призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал извлечь уроки из референдума по евроинтеграции в Молдавии, показавшего, как за небольшой период дружескую к Россию страну «перенацелили» во враждебный лагерь.

На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовали 50,29% граждан страны, против выступили 49,71% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,01% протоколов.

«Высокий процент проголосовавших объясняется масштабным подходом к пропаганде населения Молдавии. Если из-за каждого угла обещать молочные реки и кисельные берега — небогатым гражданам большего и не надо. Сегодня в молдавском обществе нет радикального превосходства евроинтеграторов, но Запад последние 30 лет успешно поработал с молодежью, и это сегодня мы видим на результатах референдума. И нужно сказать: мы обязаны извлечь уроки из этого события, как за небольшой исторический период можно “перенацелить” дружескую к нам страну во враждебный лагерь», — сказал Белик РИА Новости.

Он не исключил, что следующим ходом Запада в отношении Молдавии будет «дорожная карта» в НАТО.

«Но тут, думаю, молдавское общество уже наглядно усвоило украинские уроки, так что этот вариант давления на нашу страну вряд ли пройдет. Ну, а евроинтеграции — неизбежное зло, это вирус, от которого пока что нет эффективного антидота», — сказал депутат.

Госдума