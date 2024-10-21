В Молдавии оппозицию призвали объединиться, чтобы Санду не победила

«Что касается президентских выборов, я возлагаю на них большие надежды. Уже очевидно, что второй тур будет. Все представители оппозиции должны объединиться в этой решающей битве и свергнуть евромарионетку Санду с поста лидера нашей республики. Молдова достойна лучшего будущего, мы не можем позволить продать нашу страну Брюсселю. Вместе отстоим наше отечество и выберем своего кандидата. “Нет” Майе Санду», — написала Лозован в своем Telegram-канале.
Она выразила уверенность, что правящая партия «Действие и солидарность» пыталась повлиять на результаты голосования.
«Процентные качели, связанные с обработкой бюллетеней с зарубежных участков, говорит об одном: ПДС всеми силами старались фальсифицировать итоги голосования. Что так будет, мы понимали. Именно поэтому так не хотела наша власть открывать участки в России и дала разрешение голосовать даже по почте проживающим в США и Канаде», — добавила Лозован.
По ее словам, первые итоги референдума и президентских выборов, говорят о том, что власти все же не смогли одержать безоговорочную победу. Это можно считать провалом для властей, поскольку внутри страны большинство жителей отказались поддержать референдум.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». По данным ИЦК, после обработки 99,01% протоколов с участков, «за» референдум высказались 50,29% населения, «против» — 49,71%.
По предварительным данным, составленным после обработки 98,87% протоколов с избирательных участков, на выборах президента лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, — у нее 42,18% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,17%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Третье место занимает лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый (13,76% голосов), четвертое — экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое — экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое — бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,21% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.