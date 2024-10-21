В Молдавии оппозицию призвали объединиться, чтобы Санду не победила

«Процентные качели, связанные с обработкой бюллетеней с зарубежных участков, говорит об одном: ПДС всеми силами старались фальсифицировать итоги голосования. Что так будет, мы понимали. Именно поэтому так не хотела наша власть открывать участки в России и дала разрешение голосовать даже по почте проживающим в США и Канаде», — добавила Лозован.